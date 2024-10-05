“Havuçta silikon ve selenyum priming uygulamalarının kurak, tuz ve kurak + tuz streslerine tolerans üzerine etkilerinin biyokimyasal ve moleküler seviyede değerlendirilmesi ve kalite özellikleri üzerine etkilerinin belirlenmesi” başlıklı proje TÜBİTAK tarafından destek aldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Genetik Mühendisliği Ana Bilim Dalı Doktora Programından mezun olan Dr. Mehtap Vural Aytekin’in yürütücüsü olduğu “Havuçta silikon ve selenyum priming uygulamalarının kurak, tuz ve kurak + tuz streslerine tolerans üzerine etkilerinin biyokimyasal ve moleküler seviyede değerlendirilmesi ve kalite özellikleri üzerine etkilerinin belirlenmesi” başlıklı proje, TÜBİTAK 2218 Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında 2024 yılı birinci dönemde desteklenmeye hak kazandı.

Projeyle İklim Değişikliğinin Havuç Üretimine Olumsuz Etkisinin Önlenmesi Amaçlanıyor

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zahide Neslihan Öztürk’ün danışmanı olduğu proje kapsamında, iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan kuraklık ve topraktaki tuz oranının havuç üretimindeki olumsuz etkisinin önlenmesi amaçlanıyor.

Projeyle ilgili konuşan Dr. Vural Aytekin, küresel ısınmanın tarımsal üretimi olumsuz etkilediği günümüzde, özellikle sebzelerde verim kaybının önüne geçmenin gıda güvenliğinin sürdürülebilirliği açısından öncelikli olduğunu vurgulayarak “Havuç, kuraklık ve tuz stresine karşı hassas olmasına rağmen, bu streslerin etkileri yeterince araştırılmamıştır. Bu proje kapsamında, nantes tipi havuç bitkisine silikon ve selenyum biyostimülanları uygulanarak stres toleransının artırılması ve kök kalite kayıplarının önlenmesi hedeflenmektedir.” dedi.

Dr. Vural Aytekin ayrıca bu sonuçlarla birlikte üretimde kalite, ürün miktarında artış ve ekonomik gelirin yükselmesinin beklendiğini de sözlerine ekledi.

TÜBİTAK Destekleri Üniversitemiz Açısından Son Derece Önemli

Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, gelişen ve geliştiren bir üniversite olarak özellikle bölgenin tarımına katkı sunacak araştırma projelerinin TÜBİTAK tarafından desteklenmesinin oldukça önemli olduğunu kaydetti.

Tarımda öncü üniversitemizde patates, elma, yonca ve birçok üründe verimliliğin ve kalitenin artırılmasına ilişkin çok önemli çalışmalar yürütülüyor diyen Rektör Uslu, Dr. Mehtap Vural Aytekin’in havuç üretiminde iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini önlemeye yönelik projesi de bunlardan birisi diye konuştu.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde diğer öncelikli alanlarında olduğu gibi tarım-gıda da bölgesel kalkınmayı içeren bilimsel araştırma projelerinin artarak devam edeceğini belirten Rektör Uslu, “Bu çok yönlü projesiyle TÜBİTAK’tan destek almaya hak kazanan doktora mezunumuz Mehtap Vural Aytekin’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” ifadelerine yer verdi.