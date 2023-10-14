DÜZCE(İHA) – Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Cumhuriyetin 100. yılı münasebetiyle 100 kadın çiftçinin katılımıyla ‘Dünya Kadın Çiftçiler Günü’ etkinliği düzenledi.

Gelişmekte olan birçok ülkede tarımsal iş gücünün en önemli kaynağını kadınlar oluşturmakta. Gerek dünyada gerekse Türkiye’de tarımsal üretimin ve kırsal hayatın sürekliliğinin sağlanmasında en önemli rolü kırsal alanda yaşayan kadınlar üstlenmekte.

Tarım ve Orman Müdürlüğü Cumhuriyetin 100. yılı münasebetiyle 100 kadın çiftçi ile Beyköy Belediyesi’nin tesisinde Vali Selçuk Aslan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç, Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun ve protokol üyelerinin katılımıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan kadının değdiği yerde bereket olduğunu belirterek “Bir toplum iki cinsiyetten oluşuyor erkekler ve kadınlar. Bunlar ellerimiz gibidir birbirine kavuştuğu zaman ses çıkartırlar. Tek bir cinsiyetle ne insan nesli doğup büyüyebilir ne tarım ne tabiat ne sanayi tam olabilir. Bütün her şey eksik kalır. İlimiz geneline baktığımızda 28 bin 921 kayıtlı çiftçimizden 5 bin 956’sının kadın olmasının artık kadının sahaya çıktığının bir resmidir. O yüzden kadının değdiği yerde bereket vardır. Kadın elinin değmesi ile tarımda bereketin artacağını düşünüyorum" ifadelerinde bulundu.

Bu bölgenin kadınlarının farklı kültürlere sahip olduğunu söyleyen Milletvekili Ayşe Keşir, “Ben de bu bölgenin çiftçi ailesi çocuğuyum, babam bu bölgenin Kavakbıçkı Köyünden, o yüzden benim bölgeme hoş geldiniz diyorum. Düzce tarihi itibariyle Osmanlı zamanında İstanbul gibi büyükşehirlere tarım ürünleri gönderen bir yer olmuştur ve hala bu bereketli topraklardan semt pazarlarına ve diğer illere sizlerin emeğiyle ürünler gitmektedir. Bu vesileyle tüm kadın çiftçilerimize emekleri için çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

‘Kadınlar yaptığı işe yüreğini veriyor‘

Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun ise kadınların tarımda görünmez kahramanlar olduğunu söyleyerek “Eşsiz bir bağımsızlık mücadelesinin vücut bulmuş adı olan Cumhuriyetimiz 100. yılına girdi. Bizlerde bu yılın coşkulu kutlamalarına bugünden geleceğe miras olan tarımın temel güç kaynağı ve emektarları olan sizlerle katılarak, 100. yılımızı 100 kadın çiftçi ile taçlandırmak istedik. Her yıl kutlanan Dünya Çiftçi Kadınlar Günü, kadının kırsal alanlardaki kritik rolünün takdir edilmesi amacını taşır. Kadınlar tarımın görünmez kahramanıdır. Üretime katkı sağlayarak ülkenin gıda güvencesinin teminidir. Tarımda çalışanların hemen hemen yarıya yakınını da kadındır ve bugün geldiğimiz noktada kadınlarımız artık üretici, girişimci, işveren, istihdam sağlayan, işinin patronu konumuna gelmiştir. Kadınlarımız yaptığı işe yüreğini veriyor, kendini adıyor. Toprağı emekleri ile bereketlendiren, şefkatleri ile işleyen tüm Kadın Çiftçilerimizin Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlu olsun" diye konuştu.

Etkinlik kadın çiftçilere hazırlanan küçük hediyelerin takdimi, ikram ve Türk Sanat Müziği konseri ile sona erdi.