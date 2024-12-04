Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’na bağlı TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu’nun Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen "Tarımda Kadın Eli" projesinin eğitim süreci başladı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda sürecek olan Kadın Üreticilerin ilk taleplerinden Fındık Yetiştiriciliği Eğitimi 148 saat olarak planlandı. Eğitimin ilk gününde, katılımcılara moral ve destek olmak amacıyla Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gökçe Ülkü Altay ve Düzce TSO Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Cebeci konferans salonunu ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi. Bu önemli ziyarette, kadın üreticilerin tarım alanındaki emeklerinin değerine vurgu yapıldı ve proje süresince kendilerine her türlü desteğin sağlanacağı ifade edildi.

Proje kapsamında gerçekleştirilen Fındık Yetiştiriciliği Eğitimi ile kadınların sadece tarımsal teknik bilgi ve becerilerini artırması değil, aynı zamanda bu alanda girişimci bir bakış açısı kazanmaları da hedefleniyor. Katılımcılar, fındık yetiştiriciliği konusunda toprağın hazırlanmasından ürünün pazarlanmasına kadar olan süreçlere dair detaylı bilgi edinme fırsatı bulacaklar.

Eğitim programının sonunda katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verileceği belirtildi. Bu sertifikalar, kadınların tarımsal alandaki yetkinliklerini belgelendirerek yeni iş imkanları oluşturmaya da katkı sağlayacak.

Projenin, kadınların tarımsal üretimde daha aktif rol almalarını sağlamasının yanı sıra, kırsal kalkınmaya ve yerel ekonomiye önemli bir ivme kazandırması bekleniyor. "Tarımda Kadın Eli", Düzce’nin tarımsal potansiyelini kadınların emeğiyle daha da ileri taşımayı amaçlayan örnek bir girişim olarak dikkat çekiyor.