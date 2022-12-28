Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, hedeflerinin kırsaldan kente göçü önlemek, hatta tersine çevirmek suretiyle ’insanları doğduğu yerde doyurmak’ olduğunu söyledi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, hedeflerinin kırsaldan kente göçü önlemek, hatta tersine çevirmek suretiyle ’insanları doğduğu yerde doyurmak’ olduğunu söyledi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda yılsonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün ev sahipliğini yaptığı toplantıda Samsun ve ilçelerinin tarımsal durumu görüşüldü. Toplantının açılış konuşmasını İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam yaptı. Sağlam, “2022 yılı içerisinde hem ilçelerimizde gerek projelerimiz gerekse bakanlığımızın yeniden uygulamaya koyduğu konularla ilgili değerlendirme ve bilgilendirme yapacağız. Zira bizim hedefimiz; kırsaldan kente göçü önlemek, hatta tersine çevirmek suretiyle insanları doğduğu yerde doyurmaktır. 2022 yılı, kurumsal hedeflerimiz anlamında başarışı bir yıl olmuştur" dedi.

"Samsun’un coğrafya özelliğinden dolayı tarımın sevk ve idaresi gerçekten zor"

Kaymakam Cevdet Ertürkmen ise "Baktığımız zaman Samsun çok büyük farklılıklar arz ediyor. Sahil ilçelerimiz var, iç kesimde ilçelerimiz var. Coğrafya çok faklı. Ürün deseni çok farklı. Balıkçılıktan geçiyoruz, yazlık kışlık sebze, fındığa geçiyoruz sonra şeker pancarına geçiyoruz, çok farklı kenevire geçiyoruz. Coğrafyanın farklılığı bize ürün çeşitliliği sunuyor. Dolayısıyla sizler ilçelerde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nü idare eden insanlar olarak çok farklı ürün deseni ile çok farklı konularla çok farklı mevzuatla uğraşıyorsunuz. Bu vesile ile Samsun büyük bir farklılık arz ediyor bazı illere göre. Samsun’un coğrafya özelliğinden dolayı tarımın sevk ve idaresi gerçekten zor. O vesile il sizlere büyük işler düşüyor. Ben Tarım ve Orman Bakanlığı’nın politikalarını uygulayan siz değerli idarecilerimizle beraber olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.