DÜZCE(İHA) – Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü Amerikan Beyaz Kelebeği ikinci neslin mücadelesi için çiftçiyi uyardı. İkinci neslin dana tahripkar olduğu bildirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü Amerikan Beyaz Kelebeği ikinci neslin mücadelesi için çiftçiyi uyardı. İkinci neslin dana tahripkar olduğu bildirildi.

Beyaz Kelebek ile ikinci nesil mücadele uyarısı yapıldı. Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan uyarıda; “Düzce’de 1997 yılından bu yana görülen Amerikan Beyaz Kelebeği Zararlısı 300’den fazla bitki türüyle beslenebilme ve çok yüksek miktarda çoğalma kabiliyetinde olması nedeniyle hem bitkisel üretimi tehdit etmekte hem de insanların yaşam alanları olan evlerin balkonlarına ve çatı aralarına girerek sosyal yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir. Düzce’de her yıl Amerikan Beyaz Kelebeği zararlısı iki döl vermekte olup birinci neslini haziran ayında, ikinci neslini ise ağustos ayında vererek önemli ölçüde zarar meydana getirmektedir. Amerikan Beyaz Kelebeği zararlısının ekonomik zarar eşiği üzerine çıkmasını engellemek amacıyla gerekli ilaçlı mücadelenin geciktirilmeden ve İl genelinde eş zamanlı olarak yapılması zararlının yoğunluğunun azalmasında ve gelecek yıl zararının önlemesi amacıyla önemli katkı sağlayacak.

Yapılan arazi çalışmalarında bir Amerikan Beyaz Kelebeği dişisi bir nesilde; beslenme ve çevresel faktörlere göre değişmekle birlikte ortalama 200 ila 2 bin arasında yumurta koyabilme kabiliyetinde. Bu oran böceğin hızlı bir şekilde popülasyonunun bir nesilde yüzde 100’e varan oranlarda artırma yeteneğine sahip olduğunu göstermekte. Ayrıca Amerikan Beyaz Kelebeği zararlısının bir bölgeden başka bir bölgeye taşınması çok hızlı olmakta ve yeni beslenme alanları meydana getirebilmekte” denildi.

“Dağılmadan imha edilmeli”

Müdürlük, fındık hasadının yapıldığı bu günlerde mücadelenin daha da önem kazandığını bildirerek “2022 yılında ilk nesilde Bakanlığımız ve Ziraat Odalarının katkılarıyla alınan iki makine ve İl Özel İdare bütçesinden temin edilen ilaçlar ile ilimiz merkez ve ilçelerinde köy ortak alanları, meralar, mezarlıklar zararlı ile mücadele dahilinde ilaçlanmıştır. Ancak ikinci neslin çıkış yapmaya başladığı bu günlerde ise ikinci neslin daha yoğun ve daha tahripkar olacağının bilinmesi, üreticilerimizin bu konuda daha duyarlı olmaları, kendi bağ ve bahçelerinde gerekli kontrolleri yapmaları, Fındık hasadının başladığı bu günlerde üreticilerimizin zararlıyı görmeleri durumunda yumurta paketlerinin ve böceğin yumurtadan çıkan ve dağılmadan önce böcek keselerini toplayarak imha etmeleri hem çevre hem de insan sağlığını önemli ölçüde korumuş olacaktır. Yapılacak ilaçlı mücadelelerde ise entegre mücadele prensipleri esas alınmalı, popülasyon yoğunluğu dikkate alınarak zararlının meydana getireceği zararın ekonomik zarar eşiğinin altında tutmak esas amaç olmadır. İlaçlı mücadelede özellikle arılara ve faydalı böceklere zarar vermeyen çevre dostu ilaçların kullanılmasının önemli olduğunu, üreticilerimizin ilaç seçiminde il veya ilçe müdürlüklerimize başvurarak reçete yazdırmalarını, reçete sonucunda yazılan ilacı alarak ilaçlı mücadeleye başlamaları büyük önem arz etmektedir. İlaçlı mücadeleden 10-15 gün sonra ağaçlar kontrol edilmeli yeni bulaşma ya da yeni açılan yumurta paketleri varsa ikinci bir ilaçlı mücadele yapılmalıdır” denildi.