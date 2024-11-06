DÜZCE(İHA) – AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce’nin Çilimli ilçesinde tarım arazilerine can suyu olacak olan sulama göletinde incelemede bulundu. Öztürk, sulama göletinin bitki ve hayvan çeşitliliğinin gelişmesine katkı vereceğini söyledi.

Milletvekili Ercan Özkürk beraberinde İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç ile birlikte Çilimli ilçesi Yeni Vakıf Köyü Sulama Göletini inceledi. 400 hektarlık tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak Yeni Vakıf Köyü Sulama Göleti tarım ve hayvancılığın gelişmesine katkı verecek. Ercan Öztürk “Tarımsal sulamada kullanılacak gölet ihtiyaç olduğunda Çilimli ilçemize içme suyu için alternatif bir kaynak olacak. Ön yüzü membran kaya dolgu tipindeki gölet ile bu bölgede yapılan mısır tarımında verim artışı sağlayacak. Mısır haricinde diğer sebzelerin yetiştirilmesi, bitki ve hayvan çeşitliliğinin gelişmesine katkı verecek Yeni Vakıf Sulama Göleti en başta emektar çiftçilerimiz olmak üzere Düzce’mize hayırlı ve bereketli olsun” ifadelerinde bulundu.