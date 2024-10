Kocaeli’nin Körfez ilçesinde düzenlenen törenle, 2024 Yılı Sonbahar Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi kapsamında 3 bin 250 çiftçiye yüzde 75 hibeli arpa, sütotu ve yem bezelyesi tohumu dağıtıldı. Dağıtım töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, tarıma 5 yılda yaptıkları 1 milyar TL’yi aşan yatırımları anlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce il genelinde yürütülen "2024 Yılı Sonbahar Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi" kapsamında, talep eden yaklaşık 3 bin 250 çiftçiye arpa, sütotu, ve yem bezelyesinden oluşan tohum desteği verilecek. Yem bitkisi tohumlarının dağıtımı Körfez Sevindikli Mahallesi’nde düzenlenen törenle başladı.

Dağıtım törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yöneticileri, ziraat odalarının başkanları, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Başkan Büyükakın, burada yaptığı konuşmada, 5 yılda çiftçilere yönelik 74 destekleme projesini hayata geçirdikleri bilgisini verdi; tarıma yapılan yatırımın altyapı, ulaşım ve enerjinin de eklenmesiyle 1 milyar TL’yi aştığını ifade etti.

"Destekler artarak sürecek"

Tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi için il genelinde 10 bin 250 çiftçiye 178 milyon lira değerinde 10.965 ton kompoze gübre desteği ile 16 bin 500 üreticiye tamamı hibe olarak 208 milyon lira tutarında 7,6 milyon litre akaryakıt desteği sağladıklarını da söyleyen Başkan Büyükakın, Kocaeli’nin tarım deposu bir şehir olması diğer tarımsal desteklerin artarak süreceğini söyledi. Başkan Büyükakın, "2024 Yılı Sonbahar Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi kapsamında bugün gerçekleştirdiğimiz programımızda, 9 ilçe 240 mahalleden 3 bin 250 çiftçimize yüzde 75 hibeli yaklaşık 1.450 ton yem bitkisi tohumu desteği veriyoruz. Yapılan bu destekleme ile 100 bin dekar araziyi desteklemiş olacağız" dedi.

"Sadece bugünü değil, ülkenin geleceği de düşünüyoruz"

Dünyada gıda güvenliğinin giderek artan bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükakın, "Tarımda ve hayvancılıktaki projelerle şehrimizin ve ülkemizin geleceğine dair bir kaygıyı taşıyarak hareket ediyoruz. Bu desteklerimizle sadece bugünü değil, ülkenin geleceği de düşünüyoruz. Köyden şehre göç başladığında bu toprakları ekecek kimse kalmıyor. Sizin gibi tarımsal faaliyetleri devam ettirenlerin yanı sıra gençlerimizin de tarımda çalışmasını sağlamak zorundayız. Tarımla uğraşan gençlerimiz var ama bu yeterli değil" diye konuştu.

"Atıl arazileri tarıma kazandırıyoruz"

Başkan Büyükakın, verdikleri desteklerle Kocaeli’deki çiftçiye can suyu olduklarını, üreticinin ayakta kalmasına vesile olduklarını ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Tarımı desteklemek aslında bir milli güvenlik meselesidir. 2050’li yıllara gelindiğinde dünya nüfusunun yüzde 75’inden fazlasının şehirlerde yaşayacağı öngörülüyor. Şu anda şehir nüfusu yüzde 50’ler civarında. Bu insanlara yiyecekleri kim üretecek, nasıl olacak? Metropollerin yaşamını devam ettirebilmesi için şehir tarımı gibi kavramlar konuşulmaya başlandı. Su krizleri, toprağın ekilemez hale gelmesi, çölleşme gibi problemleri düşündüğünüzde konunun önemi ortaya çıkıyor. Kocaeli’nin nüfusu 2 milyonu geçti, yarın üç milyon, 4 milyon, 10 milyon olduğunda ne yapacağız? Bütün bunlara dikkat ederek hareket etmemiz lazım"

Başkan Büyükakın, çiftçileri tarım arazilerini satmamaları konusunda uyardı, atıl arazilerin de tarıma kazandırılması için destek verdiklerini sözlerine ekledi.

"Şehirde ne varsa köyde de aynı hizmetlerin olması için çalışıyoruz"

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ise Kocaeli’de köylerde yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu vurgulayarak, "Kırsal mahallelerde her anlamda Büyükşehir Belediyemizle birlikte yaptığımız hizmetlerin ve yatırımların her biri başlı başına önemli ve değerlidir. Çünkü köyler bizim için, ülkemiz için, toplumumuzun kalkınması ve tarım için çok önemli. Şehirde ne varsa köyde de aynı hizmetlerin, aynı yatırımların olması için çalışıyoruz. Tarıma destek olmaya devam ediyoruz. Çiftçimizin her anlamda yanında olduğu için ve çok önemli destekleri sunduğu için Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum. Yem bitkisi tohumları çiftçilerimize hayırlı olsun, bereketli olsun" diye konuştu.

Tohumlar toprakla buluşturuldu

Konuşmaların ardından Başkan Büyükakın, yem bitkisi tohumlarını çiftçilere teslim etti. Daha sonra traktörün direksiyonuna geçen Başkan Büyükakın, tohumları toprakla buluşturdu. Sevindikli Mahallesi’nde kadınlar, Büyükşehir Belediyenin yaptığı köy fırınlarında mancarlı pide ve geleneksel börekler pişirerek, davetlilere ikram etti.