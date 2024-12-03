Samsun’da uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele eğitim ve önleme faaliyetleri kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeli bilgilendirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan Zirai Karantina Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen eğitim, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mustafa Ensar Yılmaz, şube ve ilçe müdürleri ile il müdürlüğü personelinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Emniyet müdürlüğünün uyuşturucu ve bağımlılık ile mücadele eğitim ve önleme faaliyetleri kapsamında Samsun ilçelerinde uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konulu 22 yaş ve üstü yetişkinler için eğitim çalışması yapıldı. Düzenlenen çalışmada Mustafa Ensar Yılmaz’ın açılış konuşmasının ardından verilen eğitimde bağımlılık nedir, bağımlılık yapıcı ürünler nelerdir, kişinin bağımlı olduğu nasıl anlaşılır, bağımlılıktan kurtulmak için sağlık ve hukuki yönden yapılması gerekenler nelerdir konularında görevli polis memurları tarafından bilgi aktarıldı.

Kavak, Bafra, Çarşamba ve merkez olmak üzere 4 farklı zamanda düzenlenen eğitim çalışmalarında 68 kadın ve 68 erkek olmak üzere toplam 136 personel bilgilendirildi.