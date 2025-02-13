Hakkari Tarım ve Orman Müdürü Asım Şen,‘Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek’ projesiyle hayvancılık sektöründe sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmek istediklerini belirterek, "Hakkari’nin tarım ve hayvancılık potansiyelini bununla daha da artıracağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılık sektörünü güçlendirmek ve kırsaldaki aile işletmelerini desteklemek amacıyla Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM) koordinasyonunda Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (TİGEM) hayata geçirilen ‘Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek’ projesiyle etçi ırk gebe damızlık büyükbaş hayvanların üreticilere dağıtılacağı belirtildi. Bu çerçevede Hakkari ilçelerinde muhtarlarla sürdürülen bilgilendirme toplantılarında projenin amacı, başvuru şartları ve değerlendirme süreçleri gibi konular detaylı bir şekilde anlatılıyor. Proje, Hakkari’deki üreticilere, kırsal ekonominin gelişmesi ve hayvancılık alanında sürdürülebilir bir büyümenin sağlanması adına büyük bir fırsat sunuyor.

Toplantıda konuşan Hakkari Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Asım Şen, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilecek diğer projeler hakkında da muhtarlara detaylı bilgiler verdi. Müdür Şen, "Bu projelerin, bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerini daha da güçlendirmesi ve yerel üreticilerin ekonomik kalkınmalarına katkı sağlaması hedefleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığının kırsal kalkınma hedeflerine ulaşabilmek adına başlattığı bu proje, Hakkari’deki üreticiler için önemli bir fırsat oluşturuyor. Hayvancılık sektöründe sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmeyi amaçlayan bu projeyle Hakkari’nin tarım ve hayvancılık potansiyeli daha da artacak" dedi.