Şırnak’ın Silopi ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri dane kayıplarını en aza indirmek için biçerdöver kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri dane kayıplarını en aza indirmek için biçerdöver kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Biçerdöver kontrollerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri ile İlçe Müdürü Mustafa Osmanoğlu birlikte araçları denetledi. Sürdürülen çalışmalar hakkında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Zorlu bir üretim sezonu sonucunda hasat zamanı gelen ürünlerimizde dane kayıplarını en aza indirmek için ilçe müdürlüğümüz teknik personellerince biçerdöver kontrolleri aralıksız devam etmektedir. Biçerdöver kontrollerine teknik personellerimiz ile birlikte biçerdöver kontrollerimiz hasat sonuna kadar devam edilecektir" denildi.