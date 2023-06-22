Tarım Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak’ı makamında ziyaret etti. Muğla Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ali Şimşek’in de hazır bulunduğu toplantıda, Muğla’da ve tüm Türkiye’de tarımın kalkınması için emek veren ziraat mühendislerinin istihdam, özlük hakları, güvenceli çalışma gibi beklentileri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Tarım sektörünün sadece ‘Alın teri’ ile değil ‘Akıl teri’ ile de güçlü bir kurumsal altyapıya, gelenek ve tecrübeye sahip olduğu dile getirildi.

Kamuda ve özel sektörde görev yapan ziraat mühendislerinin tarımsal kalkınmanın en başat unsurlarından biri olduğunu belirten Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, “Tarım sektörü tüm bileşenleri, tüm paydaşlarıyla bir bütündür. Bir parçası bile eksik kalsa, başarıya ulaşamayız. Bu gayretimizin en önemli unsuru, üreticiden ve üretimden yana çalışan, soruna değil çözüme odaklı eğitimli, liyakatli ziraat insanlarıdır” diye konuştu.

Muğla’da tarımsal kalkınma hedefine kararlı yürüyüşün en önemli paydaşlarından birinin de Ziraat Mühendisleri Odası olduğunu anlatan kaydeden Saylak, “Gerek kurumumuzda çalışan gerekse özel sektörde ekmeğinin peşinde koşan ziraat mühendisleri de tıpkı diğer uzman personelimiz ve üreticilerimiz gibi, tarım sektörünün insan unsurunu oluşturmaktadır. Bu anlamda menfaat ve çıkar gözetmeden üreticilerimizin hizmetine koşan, emek ve alın teri döken, Muğla tarımına gönül veren, yer ve mesai mefhumu gözetmeden var gücüyle çalışan tüm ziraat mühendisi arkadaşlarımıza, siz değerli başkanlarım aracılığıyla yürekten teşekkür ediyor, selam ve sevgilerimi iletiyorum. Biz birlikte büyük ve güçlü bir aileyiz” dedi.