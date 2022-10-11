Soykan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunulurken Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri ziyaret esnasında hazır bulundu.

Muğla Vali yardımcısı Soykan’a Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak tarafından uygulanan projeler hakkında bilgiler verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ana hizmet birimleri ve ilgili kuruluşların çalışmalarından sorumlu Vali Yardımcısı İsmail Soykan Muğla Tarım ve Orman il müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.