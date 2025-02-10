Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvancılığa Destek Projesi başvurularının başladığını hatırlatarak üreticilere çağrıda bulundu.

Yapılan açıklamada Hayvancılığa Destek Projesinin detayları hakkında bilgi verilirken destekten yararlanma şartlarının neler olduğu aktarıldı. Yapılan açıklamaya göre; Hayvancılığa Destek Projesine, TÜRKVET kayıt sistemine kayıtlı en fazla 200 büyükbaş kapasiteye sahip işletme sahipler en fazla 15 hayvan olmak üzere bu projeye dahil olabilecek. Veteriner hekim, ziraat mühendisi, gıda mühendisi gibi hayvancılıkla ilgili meslek gruplarından gençlerin yapacağı başvurularda ise 15 olan hayvan sayısının sınırını 30 olarak uygulanacak. Destek projesindeki amacın veteriner hekimliği, ziraat ve gıda mühendisliği bölümlerinden mezun olmuş gençlerin üretimde avantajlar sağlayarak, kendi işletmelerini kurması ve memleketlerinin kalkınmalarına katkı sağlamaları olduğunun ifade edildiği bilgilendirmede başvurularda öncelik sağlanacak gruplar da açıklandı. Deprem bölgesi veya üretim planlaması kapsamında belirlenen besi bölgesi olarak planlanan iller; kadınlar, yaş olarak daha genç olanlar ve işletmenin açılış tarihi önce olanlar öncelikli grup arasında yer alıyor. Projeyle, TIGEM işletmelerindeki gebe büyükbaş hayvanlar uygun maliyetlerde üreticilere verilecek.

Üreticiler bu hayvanların alımı için Ziraat Bankası’ndan, 2 yıla kadar ödemesiz, 3 veya 5 yıl geri ödemeli olarak sübvansiyonlu kredi kullanabilecek. Bu kapsamda, yüzde 50 temel hayvancılık indiriminin yanı sıra bu üretimi, üretim planlaması bölgesi içinde yaparsa yüzde 20 planlı bölge indirimi, genç veya kadın ise yüzde 15, bunların tamamı olduğunda ise yüzde 85’e kadar faiz indiriminden faydalanmış olacak. Açıklamada; "Üreticilerimize bir yıl boyunca; hayvan başına 1500 TL olmak üzere aylık bir asgari ücret tutarı kadar, yani toplamda 270 bin TL bakım ve besleme giderini devlet olarak biz karşılayacağız. Ayrıca üreticilerimiz hayvanlarını TARSIM’den 1 yıl sigortalı olarak alacak. Başvuru şartları ve diğer ayrıntılar Tarım ve Orman Bakanlığı’nın web sitesinden öğrenilebilecek" " ifadelerine yer verildi.