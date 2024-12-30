Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) güncelleme başvurularında son tarihin yarın olduğu hatırlatıldı.

Konuyla ilgili kurumun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, “Yeni destekleme modeli çerçevesinde arttırılan desteklemelerden üreticilerimizin mağdur olmaması için il ve ilçe müdürlüklerimizde teknik personellerimizin tarafından hafta sonu ÇKS başvuru güncellemeleri yapılmıştır. Üreticilerimizin, 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek olan ÇKS başvurularını yapmaları önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.