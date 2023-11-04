Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürü İsa Kaplan, Çaykara ilçesinde ÇAYDER Kadın Kooperatifine ziyarette bulundu.

Ziyarete Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok ve Çaykara İlçe Tarım ve Ziraat Müdürü Ersin Birkan ile müdürlükte çalışan teknik personel de eşlik etti. Çaykara ve Dernekpazarı ilçelerindeki kadınların bir araya gelerek kurmuş olduğu ÇAYDER Kooperatifi bölgede yetişen doğal ürünlerin organik bir şekilde yetiştirilip pazarlamanması ile bölgedeki kadın girişimcilere destek vermek ve bölgenin organik çeşitliliğini arttırmak için yapılan çalışmalar her geçen gün büyümeye devam ediyor.

Çaykara Belediyesi tarafından kooperatife ilçe merkezinde yeni yapılan bir binada yer tahsil edildi. İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan yaptığı açıklamada "Çaykara ve Dernekpazarı ilçelerinden kadınların bir araya gelerek kurmuş olduğu Kooperatife hem il müdürlüğü hem de bakanlığımız tarafından elimizden gelen desteği vereceğiz" açıklamalarında bulundu.