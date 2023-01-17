Tarım ve Orman Bakanlığının yayınlarının dijital ortama aktarıldığı Dijital Tarım Kütüphanesi’nin üye sayısı 25 bine ulaşırken, kütüphaneye son 1 yılda 127 ülkeden giriş yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının yayınlarının dijital ortama aktarıldığı Dijital Tarım Kütüphanesi’nin üye sayısı 25 bine ulaşırken, kütüphaneye son 1 yılda 127 ülkeden giriş yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde personelin mesleki araştırmalarına yardımcı olmak amacıyla ilk kez Ziraat Vekaleti Neşriyat ve Tanıtma Müdürlüğü bünyesinde 1944 tarihinde kurulan Tarım ve Orman Bakanlığı Kütüphanesi, Eğitim ve Yayın Dairesine bağlı olarak Ankara Yenimahalle ve Söğütözü kampüslerinde kullanıcılara kapılarını açıyor.

Uzun yıllardan beri korunmuş ve sürekli yenilenmiş geniş bir koleksiyona sahip olan kütüphanede, Türkiye tarım ve ormancılığıyla ilgili yayımlanmış yayınların önemli bir kısmı bulunuyor. Bu nedenle koleksiyonunun tamamına yakını tarım ve ormancılıkla ilgili yayınlardan oluşması sebebiyle tarım ihtisas kütüphanesi niteliği taşıyor.

Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kuruluşları Birliği (IFLA) tarafından yayımlanan “Kütüphaneler ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” çerçevesinde tarım konulu kütüphane olarak bakıldığında; kütüphanede bulunan tarımsal kaynakları herkesin eşit kullanımını sağlamanın yanı sıra kullanıcılara çevrim içi olarak bilgiye hızlı erişim sağlamak noktasında faaliyetler yürütülüyor.

Kütüphane, kurulan altyapı ve sistem ile tarımsal alanda üretilen tüm basılı yayınları bünyesine dahil edebilecek kapasiteye sahip bulunuyor. Merkez Kütüphanede 165 metrekare Süreli Yayınlar, 160 metrekare Osmanlıcalar ve Nadir Eserler Bölümü, Söğütözü Kütüphanesinde ise 400 metrekare olmak üzere toplam 725 metrekare kütüphane alanı bulunuyor.

Ayrıca toplamda 50 kişi oturma kapasiteli okuma salonları yer alıyor.

Kütüphanenin kitap varlığı

Merkez Kütüphanesinde 22 bini kitap olmak üzere tamamına yakını tarımla ilgili 30 bin yayın, Söğütözü Kütüphanesinde de 13 bin 500 yayın olmak üzere toplam 43 bin 500 yayın hizmete sunuluyor.

Dijitalleştirme faaliyetleri ise devam ediyor

Bakanlığın görev ve faaliyet alanları ile ilgili 16 bin yayın yaklaşık 2,5 milyon sayfa olarak tarandı ve dijitalleştirildi. Dijitalleştirilen bu yayınların içinde Osmanlı döneminde ziraat mekteplerinde okutulan ders kitapları ile Cumhuriyet’in ilk dönemlerine, tarımsal gelişim tarihimize ışık tutan yaklaşık 50 adet derginin 2 bin sayısı da bulunuyor.

Dijital kütüphane

Zamana ve mekana bağlı kalmaksızın daha geniş okuyucu kitlesine ulaşmak amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda Dijital Tarım Kütüphanesi kuruldu. Kütüphaneye https://kutuphane.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden açık erişim ilkeleri çerçevesinde ve ücretsiz olarak ulaşılabiliyor.

İnternet sitesindeki yazılım sayesinde PDF yolu tanımlanan tüm içerik indekslenebiliyor ve bu sayede kullanıcıya çok hızlı bir “tam metin arama” kolaylığı sunuluyor.

Yoğun ilgi gösterilen siteye son bir yılda yapılan aramalara göre Almanya, Azerbaycan ve ABD başta olmak üzere toplam 230 ülkeden gösterim gerçekleşti. Siteye 127 ülkeden giriş yapıldı.

Dijital Kütüphaneye en çok ziyaret ise Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya ve Adana’dan oldu. Sitenin e-Devlet üzerinden toplam 25 bin üyelik bulunuyor. Üyelerin yaş aralığı 17 ve 94 arasında değişirken yaş ortalaması 37,3 olarak gerçekleşti.