Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin sertifikalı tohumda üretimini 10 kat artırmış bir ülke olduğunu, ülkede kullanılan her 100 kilogram ürünün 97 kilogramının bu ülkede yerli olarak üretildiğini söyledi.

Bakan Yumaklı, çeşitli programlara katılmak üzere Konya’ya geldi. Bakan Yumaklı, merkez Selçuklu ilçesi Yazıbelen Mahallesi’nde gerçekleştirilen “Tohumlar Toprakla Buluşuyor” programına katıldı. Yumaklı, traktöre binerek sertifikalı buğday tohumu ekimi yaptı. Programda konuşan Bakan Yumaklı, Konya’nın ülkenin en önemli üretim üslerinden biri olduğunu ifade etti. Yumaklı, Konya’nın hem tarım toprağı açısından birinci sırada hem üretim açısından birinci sırada olduğunu kaydederek, “Dolayısıyla bizler bugün burada tohumla toprağın yeni dönem için buluşmasını sağlayacak ilk adımı bismillah diyerek atmış olduk. Bizim için elbette üretimi arttırmak çok kıymetli. Bunu yapabilmek için elbette verim, üretim yapmanız gerekir. Yaptığımız üretimin verimli olması gerekir. Üretmiş olduğunuz ürünün kaliteli olması gerekir. Burada bugün hem sertifikalı bir tohumu verimli olması adına hem de bitki besleme ürünlerini birlikte ekimini gerçekleştirmiş olduk. 49 dekarlık bu alan son dönem bizim artık sıkça ülke gündemine getirdiğimiz tarımsal üretim planlamasının en bariz, en müşahhas örneklerinden bir tanesi. Çünkü burada sözleşmeli üretim var. Türk Şeker ile pancar üretimi konusunda sözleşme yapmış bir kardeşimiz var. Ancak üretim planlamasının bir diğer ayağı olan nerede hangi ürünü, ne zaman, hangi şartlarda ekilecek olan başka bir örneği olan münavebeli yani dönüşümlü üretimi de burada bugün gerçekleştirmiş olduk. Yani daha önceki dönemlerde pancar ekilen bir alana biz bugün buğday ektik. Bu da elbette üretim metodolojisi açısından son derece önemli” dedi.

“Ülkemiz sertifikalı tohumda 10 kat üretimini arttırmış bir ülke”

Bakan Yumaklı, burada Türkiye’nin tohumda geldiği noktanın da aynı zamanda altını çizecek bir noktada olduklarını ifade ederek, “Daha öncesinde tohumla alakalı ülke gündemine pek çok speküle edilen husus getirildi. Ancak şunu bilmemiz gerekir; ülkemiz tohumda, sertifikalı tohumda 10 kat üretimini arttırmış bir ülke. Ülkemizde kullanılan her 100 kilogram ürünün 97 kilogramını bu ülkede yerli olarak üretiyoruz. Tohum üreten firmalarımız gerçekten başarı hikayesi yazıyor. Sürekli gelişimle, verimliliği ön plana alan, iklim değişikliklerine uyumu ön plana alan araştırma geliştirme faaliyetlerine de devam ediyorlar. Her 100 tohum firmasından 90’ı da yine bizim ülkemizin yerli milli firmaları. Eğer tarımsal üretimimizi planlarsak; pazar, iklim, su ile alakalı her türlü hususu dikkate alırsak, bizim hem önümüzdeki dönemde 2050 yılında 105 milyonu aşacak şekilde simülasyonları yapılan nüfusumuzu hem ülkemize gelecek olan 100 milyon civarında ziyaretçimizi, misafirimizi besleriz. Hem onların gıda ihtiyacını karşılarız hem de ülkemizin en büyük gelir getirici, döviz getirici kalemlerinden en büyük bir kısmını da tarımsal üretim olarak üretmiş oluruz. Elbette sadece tohumdaki başarımız bizim kendi firmalarımızın olduğu yerli milli tohumlarla sınırlı değil. Aynı zamanda bakanlığımız ata tohumlarıyla ilgili yapmış olduğu çalışmaları son hızıyla devam ettiriyor. Bugüne kadar yaklaşık 37 çeşit ata tohumu tescil edildi. Bunlar da gen kaynaklarımızda gen bankamızda koruma altına alınmış oldu” şeklinde konuştu.

“Ekim ayı içerisinde yaklaşık 16 bin üreticimize 1.1 milyar liralık hasar ödemesi yapıldı”

Tarımın ciddi bir iş olduğunu, üreticilerin de bu ciddi işi ellerinden gelenin en iyisini yaparak sürdürdüklerini belirten Yumaklı, “Ancak malumunuz tarımsal üretim aynı zamanda bizim de müdahale edebileceğimiz başka unsurları bünyesinde barındıran bir üretim biçimini içinde taşır. O da sizin iklim şartlarıyla ilgili konulara herhangi bir müdahaleniz yoktur ya da ortaya çıkacak olan, son dönemde kuraklık başta olmak üzere birtakım hususları belli oranda engelleme şansınız yoktur. Dolayısıyla bu emeğin bu gayretin bu çabanın bu kaynağın boşa gitmemesi için tarımsal sigortanın mutlaka göz önüne alınması ve yaptırılması gerekir. Devletimiz bu sigorta poliçesinin yarısını ödüyor. Sadece bir örnek vereyim. Yaklaşık ekim ayı içerisinde 16 bin üreticimize 1.1 milyar liralık hasar ödemesi yapıldı. Bu da demektir ki elbette belki de yüzde 100’ünü garanti altına alamayız ama çok büyük bir kısmını bizim çabalarımızın herhangi bir etkenle yok olmasına sebep olacak bir unsurun tazminini de bu yolla sağlayabiliriz” ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, “Bugün kendi toprağımızın üzerinde özgürce istediğimizi yapabilirken maalesef kendi toprağında katliamı, soykırıma varan uygulamaları gören de Müslüman kardeşlerimizi her gün televizyonlarda izliyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, ilgili bakan arkadaşlarım bu zulmün sona ermesi, bu katliamın sona ermesi için elinden gelen her şeyi yapıyor. Çok kısa zamanda sona erer. Söylenecek gerçekten söz bulunamayacak bir dönemdeyiz. Buradan çıkarılacak olan bir ders var. Toprağımızın her bir karışına, yaptığımız her işi mutlaka ama mutlaka en iyi yaparak sahip çıkmamız ne kadar elzem, ne kadar mecburi bunu da buradan görmüş oluyoruz” diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ekimi gerçekleştirilen buğdayın başta üreticisi olmak üzere Konya’ya, ülkeye hayırlı olmasını diledi.