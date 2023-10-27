Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tekirdağ’da ziyaret ettiği Süleymanpaşa Tarım Vadisi’nde çilek toplayarak, vatandaşlara ikram etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tekirdağ’da gün boyu süren ziyaretlerinde Süleymanpaşa Belediyesi Tarım Vadisi’ni de ziyaret etti. Ziyarette Bakan Yumaklı’yı Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar karşıladı. Tarım Vadisindeki çalışmalar hakkında Başkan Uzunlar’dan bilgi alan Bakan Yumaklı, daha sonra ceketini çıkararak, elinde sepetle çilek ekili tarlaya girdi. Bakan Yumaklı ve Başkan Uzunlar, tarlada bir süre çilek topladı. Bakan Yumaklı, topladığı çilekleri vatandaşlara ikram etti.

Bakan Yumaklı, alanda bulunan stantlarda sergilenen 34 çeşit ata tohumunu ve bu tohumlardan ele edilen organik ürünleri de yakından inceleyerek, ata tohumları ve bu tohumlardan elde edilen organik ürünler hakkında da bilgi aldı.