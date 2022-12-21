AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler ile Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’yi ziyaret ettiler.

AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler ile Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’yi ziyaret ettiler.

Milletvekili ve başkanlar ziyarette Bakan Kirişci’ye il ve ilçelerle ilgili projeleri sunup taleplerini iletirken, günün anısına el dokuma kilim ve heybe takdim ettiler.