Çeşitli program ve incelemelerde bulunmak üzere Van’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sektör temsilcileriyle buluşma toplantısının ardından Tuşba ilçesindeki sebze yetiştiricilerini ziyaret etti. Bakan Kirişci ve beraberindeki eşi Hanife Kirişci, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal, Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas ile kurum amirleriyle birlikte sebze meyve tezgahlarını gezdi. Bakan Kirişçi, burada ikram edilen kentin meşhur Alaköy kavunundan tattı.

Bakan Kirişci, daha sonra Et ve Süt Kurumunu ziyaret etti. Burada incelemelerde bulunan Bakan Kirişci, eşi Hanife Kirişci’yle birlikte et kesimi yaptı. Et ve Süt Kurumu ziyaretlerinin ardından Bakan Kirişci’nin Van programı Tarım Kültür Mantarı Tesisi’nin ziyaretiyle son buldu.