Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Slovenya’nın başkenti Lübliyana’da Slovenyalı mevkidaşı Irena Sinko ve Slovenya Çevre ve Şehircilik Bakanı Uros Brezan ile bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Slovenya’nın başkenti Lübliyana’da Slovenyalı mevkidaşı Irena Sinko ve Slovenya Çevre ve Şehircilik Bakanı Uros Brezan ile bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Lübliyana’daki temasları kapsamında Slovenyalı mevkidaşı Irena Sinko ve Slovenya Çevre ve Şehircilik Bakanı Uros Brezan ile görüştü. Kirişci görüşmelerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, "Slovenya Tarım, Orman ve Gıda Bakanı Sn. Irena Sinko ve heyetiyle bir araya geldik. Değerli mevkidaşıma misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Dost ve kardeş ülke Slovenya ile tarım ve ormancılık alanındaki işbirliğimizi artırarak devam ettireceğiz" ve "Slovenya Çevre ve Şehircilik Bakanı Sn. Uros Brezan ile bir araya geldik. Tarım, ormancılık ve su alanındaki iş birliğimizi genişletmeye devam ediyoruz.Bu vesileyle ikili ilişkilerimiz daha da ileriye taşınacak ve güçlenecektir" ifadelerini kullandı.