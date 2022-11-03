Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Tarım Bakanları Toplantısına katılmak üzere Fransa’nın başkenti Paris’e geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Tarım Bakanları Toplantısına katılmak üzere Fransa’nın başkenti Paris’e geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, resmi temasları çerçevesinde Fransa’nın başkenti Paris’e geldi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişci OECD Tarım Bakanları Toplantısına katılmak üzere Paris’te. Paris Büyükelçiliğimizi ziyaret eden Bakan Kirişci, Büyükelçi Ali Onaner’den brifing aldı. Sn. Bakanımıza OECD nezdinde Türkiye Daimi Temsilcimiz Büyükelçi Kerem Alkin eşlik ediyor" ifadeleri kullanıldı.