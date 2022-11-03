Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Tarım Bakanları Toplantısına katılmak üzere geldiği Fransa’da İspanyalı mevkidaşı Luis Planas Puchades görüştü.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Tarım Bakanları Toplantısına katılmak üzere geldiği Fransa’da İspanyalı mevkidaşı Luis Planas Puchades görüştü.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, resmi temasları çerçevesinde Fransa’nın başkenti Paris’e geldi. Bakan Kirişci, Paris’te İspanya Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanı Luis Planas Puchades ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Kirişci, "İspanya Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanı Luis Planas Puchades ile tarım alanında iş birliği konularını değerlendirdik. Potansiyel ihraç ürünlerimizin karşılıklı olarak tanıtılması ile tarım ticaretimizi daha da iyi bir noktaya ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.