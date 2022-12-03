Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Slovenya’nın ardından temaslarını İtalya’da sürdürüyor. Bakan Kirişci, İtalya’nın başkenti Roma’da MED Akdeniz Diyalog Forumu çerçevesindeki Gıda Güvenliği Krizine İlişkin Akdeniz Bakanlar Diyaloğu Toplantısı’na katıldı. Toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Kirişci, "Gıda Güvenliği Krizine İlişkin Akdeniz Bakanlar Diyaloğu Toplantısı’nda mevkidaşlarımız ile bir araya geldik. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, küresel gıda krizinin çözümünde etkin rol oynamaya, inisiyatif almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İtalya’nın başkenti Roma’da MED Akdeniz Diyalog Forumu çerçevesindeki Gıda Güvenliği Krizine İlişkin Akdeniz Bakanlar Diyaloğu Toplantısı’na katıldı.

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