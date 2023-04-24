Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Siirt valilik konferans salonunda tarım sektörü temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, "20 yılda üreticilere 803 milyar lira destek sağlandı" dedi.

Bakan Kirişci burada yaptığı konuşmada, özellikle kadınları, gençleri, hayvansal üretim yapmak isteyenleri cesaretlendirici ve bunlara ilişkin uygun finansman sağlamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 10 maddelik müjdesinde belirttiğini dile getirdi. Kirişci, ““Kırsalı tutmalıyız, kırsaldan kentte göçü önlemeliyiz. Bu yanlış 50’li 60’lı yıllarda oldu veya terör vesaire gibi musibetler, belalar baş ağrıtıcı gelişmeler nedeniyle oldu ama şuanda huzur ve sükun ortamı var. Bizim mutlak suretle burada bu kırsaldaki nüfusu istihdamını ve onları tatmin edici bir gelire sahip olmalarını sağlamamız gerekiyor. İşte biz en son 23 Mart’ta gazi meclisimizde çıkardığımız kanunla birlikte bazı hususları artık mevzuata dönüştürdük. Ve şuanda Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 10 madde ile özellikle kadınları, gençleri, hayvansal üretim yapmak isteyenleri bunları cesaretlendirici finansmansa finansman, sosyal güvenlikse sosyal güvenlik bunların kırsalda konaklama ihtiyacını karşılayacak köy evleri ise köy evlerini vermeyi ve bunlara ilişkin uygun finansman sağlamayı Cumhurbaşkanımız bu 10 maddelik müjdesinde belirtti. Biz üreticimizin yanındayız bugün ki rakamlarla 803 milyar lira 20 yılda destek verdik. Sadece bu yıla has olan destek 55 buçuk milyar liradır” diye konuştu.