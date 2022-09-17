Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara’nın Kalecik ilçesinde düzenlenen üzüm festivaline katılarak bağ bozumunu gerçekleştirerek üzüm topladı. Bakan Kirişci, eşi Hanife Kirişci, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil ile Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan üreticilerle sohbet ederek bağ bozumunu gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara’nın Kalecik ilçesinde düzenlenen üzüm festivaline katılarak bağ bozumunu gerçekleştirerek üzüm topladı. Bakan Kirişci, eşi Hanife Kirişci, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil ile Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan üreticilerle sohbet ederek bağ bozumunu gerçekleştirdi.

Bu yıl 12.’si düzenlenen Kalecik Karası Üzüm Festivali’ni ziyaret eden Bakan Kirişci ve eşi Hanife Kirişci ile birlikte havuzda şıra yapımı için bekletilen 8 ton üzümü, Ankara oyun havası eşliğinde, çocukların da dahil olduğu bir kalabalıkla çiğnedi. Kirişci, festival içerisinde en kaliteli üzüm yarışmasına katılan ve dereceye giren üreticilere hediyelerini takdim etti. Festivalde üzüm satışı yapan Yasin Ulaş, Kalecik Karası Üzümü’nün dünyaca ünlü olduğunun altını çizerek, ”12. Uluslararası Üzüm Festivali’ne katıldık. Başkanımız sağ olsun bizlere burada hizmet ediyor. Ürünlerimizi satmamıza imkan sağlıyor. Kalecik Karası Üzümü tek çekirdekli olması ile dünyaca ünlü bir üzüm. Buranın havası, toprağı ve suyu üzüme ayrı bir aroma katıyor. Kendi lezzetini kendi elde ediyor. 10 dönüm arazimiz var burada ki ürünlerin hepsi kendi tarlamızdan. Festival çok güzel insanlar geliyor. Ürünlerimizi satıyoruz çok memnunuz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Tüm halkımıza ve Kalecik’imize hayırlı olsun” dedi.

“Festival umduğumuzdan çok daha iyi geçiyor”

Bölge esnafı ve festival alanında satış yapan Serkan Sefil, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin festivale katılmasından dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayarak, “Bu sene festivalimiz gayet güzel gidiyor. Bakanımız çok güzel bir şekilde katılım sağladı ve bizi mutlu etti. esnaflarımızda gayet memnun. Gayet güzel bir katılım var. Festival umduğumuzdan çok daha iyi geçiyor. Bakanımızın katılması bizi çok mutlu etti. üzüm ezme yarışması yapıldı. Çok güzel etkinlikler yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. Kalecik halkı olarak çok memnunuz. Festivalimizin devamının gelmesini çok istiyoruz” ifadelerini kullandı.