Dr. Veysel Tiryaki, beraberinde Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, İlçe Jandarma Komutanı Kamil İncebacak, Emniyet Müdürü Serhan Türk, Okçular Vakfı yetkilileri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı Malazgirt Zaferi’nin 951. yıl dönümü etkinlik alanını gezdi. Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’ndaki incelemelerinin ardından ilçeden ayrıldı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Malazgirt Zaferi’nin 951. yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle Muş’un Malazgirt ilçesini ziyaret etti.

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