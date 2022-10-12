Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, "Tarla Günü" etkinliği çerçevesinde Muş Ovası’nda biçerdöverle ayçiçeği hasadı yaptı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, "Tarla Günü" etkinliği çerçevesinde Muş Ovası’nda biçerdöverle ayçiçeği hasadı yaptı.

Bir dizi programlara katılmak üzere Muş’a gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz tarafından karşılandı. Valilik toplantı salonunda tarım ve hayvancılık hakkında yetkililerden brifing alan bakan yardımcısı Pakdil, buradaki toplantının ardından beraberindekilerle birlikte Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi tarafından düzenlenen ‘Tarla Günü’ programına katıldı. Buradaki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

“Tarım açısından teknoloji ve bilim son derece önemli”

Tarla günü programında konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil, bir kısım teknolojik yatırımların olduğunu ve bu noktada altyapı oluşturulduğunu söyledi. Muş Alparslan Üniversitesinin de işin içerisinde olduğunu kaydeden Pakdil, “Teknolojiyle bilimin buluştuğu ve beraber hareket ettiği bir alanda, tarımsal faaliyetin yürütüldüğü alanda bulunuyoruz. Tarım açısından da teknoloji ve bilim son derece önemli. Biz bakanlık olarak bu işi çok önemsiyoruz ve ilk ele aldığımız konuların başında da tarım da dijitalleşme diye bahsettiğimiz çalışmalarımız geliyor. Bunun bir örneğini bu ayın başında Çiftçi Kayıt Sisteminde attığımız adımla başlattık. Bu noktada artık çiftçilerimiz bizim teşkilatlarımıza gelerek, zaman kaybederek, masraf ederek bir müracaatta bulunmayacaklar. Arzu ettikleri takdirde kendilerinin bulunduğu herhangi bir ortamda bilgisayar ve telefonlarıyla bu müracaatlarını yapabilecekler. Bu bir başlangıçtır. Bunun arkasından başka adımlarımız gelecek. İnşallah planladığımız çalışma ‘Tarım Cepte’ programını yılbaşına yetiştirmeye çalışıyoruz. İnşallah onu da yılbaşına yetiştireceğiz” dedi.

“Gençlerimize ve hanımlara yönelik olarak da programlarımız ve projelerimiz var”

Sözleşmeli üretimle hem çiftçi hem de alıcı haklarını koruyan bir çalışma yürüttüklerini belirten Pakdil, “Her ikisini bir alanda değerlendiren ve kimsenin hakkının kaybolmayacağı bir yapının oluşturulması için çalışıyoruz. Kırsal bizim için önemli. Muş nüfusunun yüzde 50’sinin üzerindeki kesim kırsalda tarımla uğraşıyor. Elbette insanlarımız burada mutlu olmalılar. Bu nüfusun kırsalda yaşaması noktasında gençlerimize ve hanımlara yönelik olarak da programlarımız ve projelerimiz var. İnşallah bunu da sağladığımızda insanlarımız artık şehre gitmekten vazgeçecekler ve oturdukları yerde mutlu bir şekilde kırsal faaliyetlerine, ekimlerine devam edecekler. Muş, ovasıyla su kaynaklarıyla önemli bir vilayet. İnşallah bu bereketli güzel topraklarda daha fazla ürün elde etmek için hep birlikte gayret içerisinde olacağız” ifadelerini kullandı.

“Çiftçilerimiz eksinler ki ülkemiz güçlensin”

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek de bu sene tarım noktasında bereketli bir yıl yaşandığını belirterek, “Bakan Yardımcımız Pakdil ve Valimizin eşliğinde valilikte bir toplantı gerçekleştirdik. Muş’ta bu sene Tarım ve Orman İl Müdürümüzün verdiği rakamlara göre 400 küsur bin ton buğday ve yaklaşık 97 bin ton arpa üretimi yapılmış. Bugünde bir tarla günü için buradayız. Rabbim bereket versin, rabbim çiftçilerimize zeval vermesin. Onlar eksinler ki ülke güçlensin. Bu pandemi şunu gösterdi ki; dünyanın en güzel üretimi tarımdır” diye konuştu.

Tiryaki Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ise Tiryaki Agro olarak 4 kıta, 11 ülkede faaliyet gösteren gıda ve tarım şirketi olduklarını belirtti. Farklı coğrafyalarda 6 milyon dekarlık tarım arazisi işlettiklerini kaydeden Tiryakioğlu, şöyle konuştu:

“5 milyon tonluk hacme ve 2.5 milyar dolarlık ciroya sahip bir firmayız. Dünya genelinde 6 binden fazla çalışanımız var. 56 ülkeden kaynaklama yapıyor, 21 limanda aktif olarak faaliyet gösteriyoruz. 7 lokasyonda da 25 üretim tesisimiz var. Bugün de geniş ovasıyla Türkiye’nin önde gelen tarım şehirlerinden birinde; Muş’tayız. Muş, Türkiye’de varlık gösterdiğimiz en önemli yerlerin başında geliyor. Burada TİGEM bünyesindeki en büyük özel tarım işletmelerinden biri olan yaklaşık 60 bin dekar alanı Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi olarak işliyor, yetiştirdiğimiz ürünlerle hem Muş hem ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. 2018 yılında TİGEM’den işletmesini devraldığımız bu kıymetli topraklarda tohumluk buğday, ayçiçeği ve şeker pancarı üretiyoruz. Muş’ta elde ettiğimiz tohumların, başta Doğu illerimiz olmak üzere, ülke geneline dağıtımını yaparak, tarıma destek veriyor, yıllık ortalama 18 bin tonluk tohum satışıyla 24 bin çiftçiye ulaşıyoruz. 4 yıl gibi kısa bir sürede, yaklaşık 60 bin dekarlık alandan elde edilen 30 milyon TL’lik geliri, 200 milyon TL yatırım yaparak 7 misli artırdık. Hasadımızın hepimiz için bereketli olmasını ve bu bereketin tüm ülkemize yayılmasını temenni ediyorum.”

Yapılan konuşmaların ardından biçerdöver direksiyonuna geçen Bakan Yardımcısı Pakdil, ayçiçeği hasadı yaptı. Hasadın ardından çiftçilerle bir araya gelen Pakdil, onlarla sohbet etti.