Tekirdağ’da toplantıya katılan Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, "Ülkemizin diğer bir sıkıntısı su kaynakları. Su olmayınca tarımın sürdürülebilirliği mümkün değil. Türkiye’nin etrafına baktığımızda, denizlerle çevrili ama bu bir yanılsama olabilir. Çünkü bizim ülkemiz su stresi altında olan bir ülkede yaşıyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı’nın katılımıyla Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli” toplantısında, Türkiye’nin su sorunu gündeme taşındı. Toplantıya, Tekirdağ Valisi Soytürk ve Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Osman Yıldız da katıldı.

“Su stresi altında olan bir ülkede yaşıyoruz”

Bağcı yaptığı açıklamada, Türkiye’nin su stresi altında olan bir ülke olduğunu vurguladı. “Ülkemizin diğer bir sıkıntısı su kaynakları. Su olmayınca tarımın sürdürülebilirliği mümkün değil. Türkiye’nin etrafına baktığımızda, denizlerle çevrili ama bu bir yanılsama olabilir. Çünkü su stresi altında olan bir ülkede yaşıyoruz. Bu aslında bütün Akdeniz’de olan ülkelerde aynı. Eğer biz bununla ilgili gerekli tedbirleri almazsak, su kıtlığı çeken bir ülke konumuna geleceğiz” dedi.

Bağcı, son 20 yılda yapılan barajlar ve sulama tesislerinin bu konuda önemli adımlar olduğunu belirtti. Ancak, bu tür yatırımların sıklaştırılması gerektiğini ifade edip tarımsal sulama ve hayvancılığın planlanması gerektiğini söyleyerek, “Bu Akdeniz’de olan ülkelerde de böyle. Buradaki amacımız arazilerin etkin kullanımı. Arazilerin etkin kullanımı içerisinde hem verimlilik hem de hangi arazide neyin daha iyi yetişebileceği var. Arazilerin etkin kullanımı, suyun etkin kullanımı ve üretim planlamasının hepsini birlikte hareket eden bir unsur olarak görüyoruz. Biz artık neyin nerede ve ne kadar üretileceğini planlayacağız. Bunu sadece bitkisel olarak düşünmeyelim. Bu hayvansalda da böyle. Bir besi veya süt işletmesinin nerede olması lazım? Bir kanatlı işletmesinin nerede olması lazım? Tarım, hayvancılık ve su ürünlerini içermekte. Tarımsal üretim planlamasında bizim yaklaşımımız daha çok yönlendirici, öngörülebilir, seçici, katılımcı, suyu ve toprağı merkeze alan bir planlama. Sürece öyle başladık" dedi.

Bakan Yardımcısı ayrıca, üretim planlaması ve arazilerin etkin kullanımının su kaynaklarının korunmasında kilit rol oynadığını belirterek; tarım, hayvancılık ve su ürünleri alanında yönlendirici ve sürdürülebilir bir planlama yapılmasının önemine değindi.