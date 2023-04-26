Diyarbakır’da başlayan 14. Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Diyarbakır İl Şube Müdürlüğü ve Dicle Üniversitesi tarafından ziyaretçilere nesli tehlike altında olan canlı türleri de tanıtılıyor.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından düzenlenen 14. Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuarda Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Diyarbakır İl Şube Müdürlüğü ekiplerince çiftçilere nesli tehlike altında olan canlı türleri hakkında bilgi veriliyor. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ali Satar, Türkiye’nin yaban hayatının çok iyi yerde olduğunu söyledi. Herhangi bir canlı türüne zarar verildiği takdirde en az 40 türün etkilenebileceğine değinen Satar, “Yaban hayatı, ülkemizin biyolojik zenginliklerini korumak için her tarafta bulunuyoruz. 14. Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda da Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü standında nesli tehlike altında olan ve tehlike altına girebilecek canlı türlerini tanıtıyoruz. Dicle Üniversitesi’ndeki hocalarımızın dünyaya tanıttığı bazı canlıları sergilemeye çalışıyoruz. İlk önceliğimiz, nesli tehlikede olan türlerin korunmasıdır. Dünyada yaratılmış olan türlerin hemen hemen hepsi birbirleriyle bağlantılıdır. Herhangi bir türe zarar verdiğimizde en az 40 tür bundan etkileniyor. Dolayısıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğündeki arkadaşlarımıza çok büyük işler düşüyor. Yaban hayatımız tabii çok iyi bir yerde” dedi.