Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezinde 16’ncı Uluslararası Manisa Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezinde 16’ncı Uluslararası Manisa Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Tekno Tarım’22 Manisa 16’ncı Uluslararası Manisa Tarım ve Hayvancılık Fuarı düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilere açtı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, siyasi parti başkanları, oda başkanları, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, tarıma sağladığı katkılar nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini iletti. Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ ise tarımın Manisa’nın can damarı olduğunu söyledi.

Lisanslı depo şirketi kuruldu

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ise yaptığı konuşmada, "Tarım ve hayvancılık; yurtiçi gıda ihtiyacının karşılanması, pek çok sanayi sektörüne girdi temini, ekonomik büyüme, ihracat, istihdam ve daha pek çok açıdan büyük önem taşımaya her zaman devam edecek. Pandemi süreci ve Rusya - Ukrayna savaşı ile ortaya çıkan tahıl krizi de tarımın önemini bizlere bir kere daha göstermiştir. Dolayısıyla, çok iyi biliyoruz ki tarım ve hayvancılık olmadan yarınlarımızı garanti altına almamız mümkün değil. Manisalı üretici ve işletmelerimiz de bu bilinçle, kalite, verim ve üretimimizin devamlılığı konularında büyük gayret sarf ediyorlar. Sonuç olarak da Manisa’nın üretkenliğini, üretim çeşitliliğini, gıda sanayi ve ihracatında ulaştığı uzmanlaşma seviyesini çok belirgin olarak görüyoruz. Yıllık 4 milyar doları geçen Manisa ihracatının yaklaşık yüzde 15’ini oluşturan tarıma dayalı ihracatçı yapısı Manisa tarımının en güçlü özelliklerinden birisi. İhracatın büyük kısmının başta Avrupa Birliği olmak üzere gelişmiş ülkelere yapılıyor olması da üretici, Tüccar ve işletmelerimizin işlerini ne kadar iyi yaptıklarının göstergesidir. Bizlere düşen ise; dünyada küresel ısınmaya bağlı olarak gelecekte karşımıza çıkabilecek gıda arzı yetersizliği, su kaynakları sorunu konuşulurken potansiyelimizi korumak, verimli kullanmak ve geliştirmektir. Bu noktada; bakanlığımız teşkilatına, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e ve Sayın Valimiz Yaşar Karadeniz’e de ‘tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi” çerçevesinde üreticilerimize temin edilen 1100 ton hububat tohum desteği ve diğer tarımsal destekleri için teşekkür ediyoruz. Manisa Ticaret Borsası olarak; bizler de sürdürülebilirlik, gelişim ve modernleşme alanlarında üzerimize düşen vazifeleri yapmaya gayret ediyoruz. Manisa tarımının lokomotifi olan kuru üzüm sektörünün rekabet gücünü arttıracak lisanlı depo kuruluş iznimizi alarak şirketimizi kurmuş bulunmaktayız. Lisanslı depo tesisimizi de en kısa sürede kuru üzüm sektörümüze kazandıracağız. Şunu artık çok iyi görüyoruz, tarımda bilgi ve bilginin paylaşılmasının önemi de her geçen gün artmaktadır. Çiftçilerimiz, tarım ve orman il müdürlüğü teşkilatımız ve paydaş tüm meslek kuruluşlarımız arasındaki işbirliği arttıkça üretimde verimlilik, kalite ve ekonomik hacmimiz de daha iyi seviyelere taşınmaktadır." dedi.

"Manisa Türkiye tarımının lokomotif şehirlerinden biri"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de yaptığı konuşmada, Manisa’nın ulusal ve uluslararası alanda Türkiye tarımının lokomotif şehrinden bir tanesi olduğunu söyledi. Başkan Cengiz Ergün, "Tarımın Başkenti olduğumuzu söylemek de yanlış olmaz herhalde. Bu noktada tarım sektöründeki paydaşların bir araya gelmesine öncülük eden ve tarıma ivme kazandıran bu önemli fuarın bugünlere kadar gelmesinde emeği geçen herkese öncelikle hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Çiftçilerimiz, bu fuarlar sayesinde tarımdaki gelişmeleri yakından takip ederek bilgilerini arttırıyorlar. Her zaman ifade ettiğim gibi alın teri, altından daha değerlidir. Çiftçimiz de, üreticimiz de bu emeklerinin karşılığını kat be kat daha fazla alması için tarım fuarları büyük önem taşıyor. Bu bağlamda bu önemli organizasyona katılan sektör temsilcilerine de ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Örnek projelere imza attık"

İklim Değişikliği, Covid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı ile tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını belirten Başkan Ergün, "Bu yıl, kırsal kalkınmaya destek amacıyla Büyükşehir Belediyemiz bütçesinden 70 milyon TL kaynak ayırdığımızı vurgulamak istiyorum. Tarımsal destekler, bu dönem en fazla önem verdiğimiz konular arasında yer alıyor. Ayırdığımız bu kaynakla bir yandan çiftçilerimize 291 ton gübre, 100 bin üzüm sepeti, 72 bin zeytin kasası, sirke sineğine karşı 150 bin şişe elma sirkesi dağıttık, diğer yandan hayvan yetiştiricilerimize 340 adet damızlık koç ve 20 adet damızlık kıl keçisi ile 30 ton yem bitkisi tohumunu teslim ettik. Bu yıl da, TİGEM’den tahsisini yaptığımız 500 adet daha damızlık koç dağıtacağız. Kırsal bölgelerdeki hayvan yetiştiricilerimizin suya daha kolay ulaşması için de Manisa’mıza toplamda 629 adet hayvan içme suyu göleti kazandırdık. Yılsonuna kadar bu sayıyı 750’ye çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

"Türkiye’nin önde gelen illerinden biri"

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de törende konuşma yaptı. Manisa’nın hem üretim potansiyeli hem de ürün çeşitliği olarak Türkiye’nin önde gelen illerinden birisi olduğunu vurgulayan Vali Yaşar Karadeniz, fuarın düzenlenmesinde emek veren herkese teşekkür etti.

Protokol üyeleri stantları gezdi

Konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve protokol üyeleri TEKNO TARIM’22 Manisa 16’ncı Uluslararası Manisa Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın açılış kurdelesini kesti. Kurdele kesiminin ardından fuarda yer alan stantlar ziyaret edildi. Fuar 6 Kasım pazar gününe kadar Manisalıları ağırlamaya devam edecek.