Manisa 18’inci Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, çiftçiler ve ziyaretçilere kapılarını açtı. Tarım Fuarı her yıl olduğu gibi bu yıl da yüzlerce marka ve ürünü üreticilerle buluşturdu. Açılış töreninde tarımın ve gıda güvenliğinin önemine dikkat çekildi.

TACT Fuarcılık tarafından Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Tarım İl Müdürlüğü, Ticaret Borsası, Manisa Ziraat Odası ve çeşitli kurum ve kuruluşların iş birliğiyle düzenlenen ’Manisa 18’inci Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açtı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi’nde 7-10 Kasım tarihleri arasında sürecek olan etkinlik, ilk gününde büyük ilgi gördü. Henüz açılış töreni yapılmadan, Manisalı çiftçiler fuar alanına akın ederek yoğunluk oluşturdu.

Açılış törenine Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, oda başkanları, belediye başkan yardımcıları, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Törende açılış konuşmasını yapan TACT Fuarcılık Yönetim Kurulu Üyesi Didem Simsaroğlu, 18 yıldır üreticilerle tarımsal markaları buluşturduklarını ifade etti. Fuarda bu yıl 140 firma ve 390 markanın yer aldığını vurgulayan Simsaroğlu, tarımsal üretimin gittikçe daha da önemli hale geldiğini vurguladı. Simsaroğlu, fuara destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

“Tarım Fuarı bir fırsattır”

Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, tüm katılımcılara teşekkür ederek başladığı konuşmasında şunları söyledi: “Alın teri ile ortaya konulan tarımda yeni teknoloji ve fırsatların sunulduğu güzel bir fuarda yine sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Tarım geleceğimiz açısından hayati önem taşımaktadır. Fuarlar şehre bir canlılık ve hareket katıyor. Bu fuar Manisa tarımının ve tarıma dayalı ekonominin gelişimini daha üst seviyeye taşıyacak ve Manisa’nın etki alanını daha da genişletecek bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Bu yıl üzüm dışındaki tüm ürünlerde sıkıntı yaşanmıştır. Özellikle iklim krizi ile ilgili yapılacak çalışmalarda tarımda vahşi dediğimiz sulama yerine damlama sulama sistemlerinin kullanılması gerekmektedir.”

“Manisa’da 400 bin kişi geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır”

Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ ise “Fuarlar, görülmesini, öğrenilmesini sağlayan yenilikleri ve tarım ürünlerinin üretici ve tüketicilerle buluştuğu mekanlardır. Manisa ekonomisine yön veren öncelikli sektörler arasında tarım ve sanayi ön plana çıkmaktadır. Manisa’da yaklaşık 400 bin kişi geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Be veriyi dikkate aldığımızda Manisa’nın can damarı tarımdır diyebiliriz. En çok traktör Manisa’da bulunmaktadır. Bu açıdan fuarın yapılması anlamlı ve önemlidir” dedi.

“Çiftçiler sağlıklı ve yeterli gıdaya erişimin öncüleridir”

Son olarak kürsüye gelen Vali Vahdettin Özkan ise fuardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle konuştu: “Öncelikle üreten, alın teri döken toplumumuzun harcı hükmündeki çiftçilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Bunların üretimleri bizim geleceğe daha güvenle bakmamızı sağlıyor. Sağlıklı ve yeterli gıdaya erişimin öncüleridir çiftçiler. Aslında tarımın yapısal sorunlarının yanında güncel olarak da hepimizin bu işe müdahil olması gerekir. Dünyada artık tarım için çok stratejik bir alan deniliyor. Özellikle iklim krizi ile beraber tarımsal alanda yapılanların kıymeti çok daha anlaşıldı. Bu yönüyle tarımda teknolojinin etkin bir şekilde kullanılması önemli. Gıda güvenliği ve güvence mekanizmalarının oluşturulması hepimiz açısından hayati önem taşıyor. Dünyada tarımın bu kadar önemli olması, gıda güvenliğinin bu kadar öncelenmesi çok dikkat çekicidir. Tarımsal verimliliği nasıl artırabiliriz, buradaki aktörler ne rollerde olmalı, teknolojiyi nasıl kullanmalıyız? Bu da fikri paylaşımla oluyor. Belediyelerimize, bütün çiftçi örgütlerimize teşekkür ediyorum. Fuarımızın da hayra, berekete, tarımsal verim ile çiftçilerimize de bereket getirmesini diliyorum. Şehrimize dışarıdan gelen firmalar da vardır mutlaka, onlara da hoş geldiniz diyorum.”

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi tüm katılımcılarla birlikte kesildi.

Son yenilikler sergileniyor

Tarım sektöründeki son gelişmelerin ve yeniliklerin sergilendiği fuarda, özellikle çiftçilerin dikkatini çeken tarım makineleri ve ekipmanlar ön planda yer alıyor. Çiftçilere teknolojik çözümler sunan 140 firma ve 390 marka, fuarda çeşitli ürün ve hizmetlerini tanıtıyor. Manisa’da tarım ve hayvancılık alanında önemli bir buluşma noktası haline gelen fuar, üreticiler için bilgi paylaşımı ve yenilikleri yakından görme fırsatı sunuyor.

Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 10 Kasım Pazar gününe kadar gezilebilecek.