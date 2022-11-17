Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ile Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, ilçedeki tarım ve hayvancılık alanındaki çalışmaları değerlendirdi.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ile Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, ilçedeki tarım ve hayvancılık alanındaki çalışmaları değerlendirdi.

Yapılan ziyarette, Bozüyük ilçesinde tarım ve hayvancılık alanında yapılan çalışmalar değerlendirildi. Tarımsal alanda devam eden ve uygulanacak olan projeler, kırsal kalkınma yatırımları ve bakanlık desteklemeleri hakkında istişarelerde bulunuldu. İl Müdürü Yoldaş, Kaymakam Öztürk’e yapmış oldukları ziyaretten ve Bozüyük tarım ile hayvancılığına vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür etti.