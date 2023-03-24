Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Pamukova Fevziye Mahallesi’nde devam eden altyapı çalışmaları çerçevesinde yeni yerleşimlerin olduğu bölgeye yaklaşık bin metrelik yeni hat kazandırıyor. Tarım ve hayvancılığın yoğun olduğu bölgede özellikle yaz aylarında yaşanan su sorunu yeni hat ile çözüme kavuşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Pamukova Fevziye Mahallesi’nde yeni yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgede hayata geçirdiği proje sayesinde özellikle yaz aylarında yaşanan su sorunlarını çözüme kavuşturuyor. Tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Fevziye Mahallesi’ne kazandırılacak yaklaşık bin metrelik yeni hat sayesinde kaliteli içme suyu bölgeye kesintisiz bir şekilde ulaşacak. Çalışmaların büyük oranda tamamlandığı proje yakın zaman içerisinde bölge halkının hizmetine sunulacak. Kurum tarafından yapılan açıklamada ise, yeni hat çalışmalarının bölge halkı içi hayırlı olması temennisinde bulunuldu.