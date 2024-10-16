Tarım ve hayvancılığın kalbi olan Balıkesir, sektör temsilcilerini bir araya getirecek dev bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. “İklime Uygun Tarım Projesi” kapsamında 1-5 Kasım günlerinde Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı düzenlenecek.

“İklime Uygun Tarım Projesi” kapsamında 1-5 Kasım günlerinde Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri’nde düzenlenecek olan Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın basın lansman toplantısı BASİAD hizmet binasında gerçekleştirildi. Sürdürülebilir tarım politikalarını geliştirmek amacıyla Balıkesir’de ilk defa düzenlenecek olan fuarda tarım ve hayvancılığın geleceği konuşulacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BASİAD), Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Balıkesir Ticaret Borsası ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın iş birliğinde Balıkesir’de ilk defa gerçekleşecek olan fuar, kırsalda özellikle genç ve kadın çiftçilerin rekabet edebilirliğini artırmayı hedefliyor.

Savaş: Global bir yolculuğun başlangıcı

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa finanse ettiği “İklime Uygun Tarım Projesi”nin amaçlarından bahsederek konuşmasına başlayan BASİAD Başkanı Selçuk Savaş, “Proje, kırsal alanların, genç ve kadın çiftçilerin rekabet edebilirliğini ve iklim değişikliğine uyumlu sürdürülebilirliğini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Diğer yandan, FAO 2024 hedefi olan sürdürülebilir ve iklime uygun tarımsal üretim hedefine örnek oluşturması açısından büyük anlam taşımaktadır. Bu amaçla 1-5 Kasım günlerinde düzenlenecek olan Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı, yüklendiği misyon ve hedefi ile global bir yolculuğun başlangıcı olacaktır. Bu inançla, hem tarımsal üretimin ana unsurları olan üreticiler hem de tarımsal ürünlerin katma değerli ürünlere dönüşmesini sağlayan tarıma dayalı sanayi temsilcilerinin buluştuğu bir platform olacağına inanıyoruz” dedi.

Çiftçinin ortak meselelerine çözümler sunulacak

Fuarda; firmalar, kurumlar, oda ve borsalar, birlikler ile kadın kooperatiflerinin de yer alacağını söyleyen Başkan Savaş, “Balıkesir’de bir ilk olacak fuar kapsamında, üreten Balıkesir’imizin ürettiği ürünlerin katma değerinin artırılması için şehrimizin ve çiftçilerimizin ortak meseleleri konusunda Balıkesir kurumlarının, kuruluşlarının, akademik değerleri ve iş dünyasının büyük bir sinerji ile gönülden ortaya koydukları iş birliğinin önü açılacaktır.” ifadelerini kullandı. Vali İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve projenin paydaşlarına, fuara katkı sunan tüm katılımcılarına teşekkür eden Başkan Savaş, tüm üreticileri Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na davet etti.

Gündoğdu: Çiftçimize destek olmaya ve üretimi teşvik etmeye devam edeceğiz

İklim değişikliğiyle mücadele ve tarımsal sürdürülebilirlik konularında çiftçilere katkı sağlamayı amaçlayan fuar hakkında konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ferit Gündoğdu, “Balıkesir, tarım ve hayvancılık konusunda önemli bir potansiyele sahip. Hem tarımda hem de hayvancılıkta ülkemizin ve bölgemizin önemli bir ihtiyacını karşılıyoruz. Bu potansiyelin bilincinde olarak, Başkanımız Sayın Ahmet Akın’ın öncülüğünde kırsal kalkınma adına önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Kısa bir süre içinde Çiftçimize Destek Programı kapsamında üreticilerimize önemli desteklerde bulunduk. Bunun yanında tarımsal sulamayı ücretsiz yaptık. Kırsal alanlardaki ulaşım ağlarını güçlendirdik. Yeni su hatları oluşturarak ürünlerimize can suyu verdik. İşte buna benzer pek çok çalışmayla Balıkesir’de üreten çiftçimize destek olmaya ve üretime teşvik etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Tarım ve hayvancılığın geleceği konuşulacak

Tarım ve hayvancılık adına önemli bir fuar gerçekleşeceğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ferit Gündoğdu, “Düzenleyeceğimiz 2024 Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Balıkesir’de tarım ve hayvancılığın geleceği adına attığımız önemli adımlardan biri. Bu önemli organizasyonu desteklemekten ve paydaşı olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki süreçte gerçekleştireceğimiz Tarım ve Hayvancılık Fuarı, sektörün temsilcilerini, akademisyenleri ve ziyaretçileri bir araya getirerek bu alandaki iş birliğini ve dayanışmayı pekiştirecektir” şeklinde konuştu.