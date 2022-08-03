Aksaray Belediyesi Bilim Merkezi tarafından çocuklar için tarım ve doğa günü etkinliği düzenlendi.

Aksaray Belediyesi Bilim Merkezi tarafından çocuklar için tarım ve doğa günü etkinliği düzenlendi.

Aksaray Bilim Merkezi tarafından düzenlenen bilim kampında bilimle teknoloji ile iç içe bir hafta geçiren 28 çocuk bugün tarımda ve doğada kullanılan bilimsel etkinlikleri inceledi. Bilim merkezinde son teknolojik donanımlarla dizayn edilen atölyelerde bilim, teknoloji ve sanat etkinliklerinde kendilerini geliştiren çocuklar tarımsal üretim süreçlerini de tarım ve doğa günü etkinliğinde öğrendi. Aksaray Bilim Merkezi bahçesinde kurulan seralarda incelemelerde bulunan çocuklar, bitkilerin tohumdan sofralara gelinceye kadarki aşamalarını yaparak yaşayarak öğrenme şansı elde etti. Atölyelerde ve bilim merkezlerinde teorik olarak öğrendikleri birçok bilimsel bilgiyi seralarda bitkilerin üzerinde uygulayan çocuklar eğlenirken öğrendi.

Tarım ve Doğa Günü etkinliğine katılan çocuklar doğanın ve tarımsal üretimin son derece ilgi çekici şartlar altında yapıldığını belirtti. Çocuklar kendilerine bu imkanı tanıyan Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer’e Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu’ya ve Tarım İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.