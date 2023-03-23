Süleymanpaşa Belediyesi, kendi seralarında ata tohumlarından sebze ve meyvelerin yanı sıra, şehre renk katan süs çiçeklerinin üretimini gerçekleştiriyor. Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Paşa Tarım Vadisi’nde bulunan seralarda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından başlatılan Seracılıkta Kadın Eli projesi çerçevesinde Süleymanpaşa’da yaşayan kadınların ürettiği ürünler, aşevinde kullanılmasının yanı sıra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Ayrıca Süleymanpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Birimine ait seralarda da süs bitkileri ve rengârenk çiçekler yetiştirilerek, yaklaşan bahar mevsiminde şehri süslemek için hazır bekliyor.

“Seralarımız şehrimizin çehresini değiştirmeye devam edecek”

Paşa Tarım Vadisi içerisinde bulunan seralarda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yetkili personelden bilgi alarak talimatlarını iletti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Yüksel, “Bildiğiniz gibi, Süleymanpaşa’mızı güzelleştiren rengârenk çiçeklerimizi ve fidelerimizi Paşa Tarım Vadisi’ndeki kendi seralarımızda yetiştiriyoruz. Ata tohumu sebze ve meyvelerin de yeniden hayat bulduğu seramız, ülke ekonomimize ve onlarca vatandaşımızın aile bütçesine katkı sağlamaya devam ediyor. Ürün çeşitliliğini hızla artırdığımız seralarımız, şehrimizin çehresini de havasını da değiştirmeye devam edecek” dedi.