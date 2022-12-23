Bilecik’te Prof. Dr. Rafet Aslantaş ve Veteriner Hekimler Oda Başkanı Erdinç Yuva İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş ile bir araya gelerek tarım uygulamaları hakkında istişarelerde bulundu.

Bilecik’te Prof. Dr. Rafet Aslantaş ve Veteriner Hekimler Oda Başkanı Erdinç Yuva İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş ile bir araya gelerek tarım uygulamaları hakkında istişarelerde bulundu.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rafet Aslantaş ve Eskişehir- Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Erdinç Yuva, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş’ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette doğa ve çevrenin korunması ve sürdürülebilir tarım uygulamaları hakkında istişarelerde bulunuldu. Müdür Yoldaş, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.