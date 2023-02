Tarım Sigortaları Poliçe Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı’nda konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, oda üyelerine seslenerek, “Lütfen, sorunlarınız ne olursa olsun meslek komiteniz aracılığıyla bize taşıyın” dedi.

Tarım Sigortaları Poliçe Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı’nda konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, oda üyelerine seslenerek, “Lütfen, sorunlarınız ne olursa olsun meslek komiteniz aracılığıyla bize taşıyın” dedi.

MTSO Salonu’nda düzenlenen toplantıya, MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, TARSİM Bölge Müdürü Bülent Zelyurt, sigorta sektörü temsilcileri ve Oda üyeleri katıldı.

“Sorunlarınızı bize taşıyın”

Toplantının açılışında konuşan Başkan Sadıkoğlu, “Her sektörde olduğu gibi Sigortacılık sektöründe de ciddi bir rekabet var. Sizlerden ricamız, rekabetinizi fiyat kırma ile değil, hizmet kalitesini yükselterek yapmanızdır. Sizler, vatandaşın karşılaşacağı her türlü kaza ve afetler karşısında mağdur olmaması için çabalarken, sizlere verilen komisyon miktarları çok düşük. Bu konuyu her platformda dile getiriyoruz. Sigortacılık Sektörünün gelişmesi ve sorunların giderilmesi noktasında sizlerin yanındayız. Bugün de sizlerle TARSİM’in yeniliklerini öğrenmek üzere bir aradayız. TARSİM Malatya Bölge Müdürü Bülent Zelyurt’a bizleri kırmayıp, üyelerimizle bilgi paylaşımı yaptığından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Malatya ekonomisinin can damarı olan kayısımız değişen hava şartları nedeniyle zaman zaman ciddi zararlar görebiliyor. Kayısı üreticilerimizin doğal afetlere karşı en önemli dayanağı elbette TARSİM sigortası. TARSİM ile üreticilerimiz arasında köprü görevi gören siz sigorta acentelerine önemli görevler düşüyor. Her konuda sizlerin yanındayız. 15. Meslek Komitesi sizlerin sorunlarını toplantılarında ele alıyor ve bizlere iletiyor. Oda yönetimi olarak bizlerde bu sorunları dosyalar halinde çatı kuruluşumuz olan TOBB’a sunuyoruz. Bizlerin sunduğu bu dosyalar TOBB’un Türkiye Sigorta Acenteleri Sektör Meclisinde gündeme alınıyor ve çıkan sonuçlar ilgili bakanlıklara gönderiliyor. Lütfen, sorunlarınız ne olursa olsun meslek komiteniz aracılığıyla bize taşıyın” dedi.

Sadıkoğlu’nun konuşmasının ardından TARSİM Bölge Müdürü Bülent Zelyurt tarafından Bitki Ürünleri Sigortaları, Sera Sigortası, Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası, Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası, Kümes Hayvanları Hayat Sigortası, Su Ürünleri Hayat Sigortası ve Arıcılık (Arı Kovanı) Hayat Sigortası konuları hakkında detaylı sunum gerçekleştirilerek üyelerin soruları cevaplandırıldı.