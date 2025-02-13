Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeline koruyucu aile eğitimi verildi. Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından verilen eğitime yoğun ilgi dikkat çekti.

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzmanları tarafından tarım personeli yönelik koruyucu aile eğitimi verildi. Eğitim programına Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker de katıldı.

Eğitimin açılışında konuşan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, ülkemizde koruyucu aile olmanın önemine değindi. Tarım teşkilatının en ücra köylere kadar hizmet götürdüğünü ve toplumun sosyal yapısını iyi bildiğini kaydeden İl Müdür Koçaker, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından kamuoyuna verilen eğitim programlarının bu anlamda büyük önem taşıdığını vurguladı. Eğitimde verilen koruyucu aile konusundaki bilgilerin hem personelin bu konuda bilgilendirilmesi hem de öğrenilen bilgilerin kırsal kesimdeki vatandaşlarımıza ulaştırılması anlamında son derece önemli olduğunu vurguladı.

Erzincan’da kurumlar tarafından verilen sosyal amaçlı eğitimlere değinen İl Müdürü Koçaker, "Erzincan’da gerek güvenlik güçlerimiz gerekse diğer kurumlarımız tarafından sosyal yapıya yönelik narkoanne, arama kurtarma ve deprem eğitimleri ya da yangın eğitimleri gibi konular toplumun bilinçlendirilmesi noktasında son derece önemlidir. Biz tüm bu eğitimleri kurumsal olarak çok önemsiyoruz. Personelimizin de bu eğitimlerden en iyi şekilde faydalanmalarını ve edindikleri bilgileri çevresiyle paylaşmalarını amaçlıyoruz" diye konuştu.

Programda daha Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Psikolojik Danışman Elif Mutu ve Psikolojik Danışman Merve Tunç tarafından personele yönelik koruyucu aile eğitimi verildi.

Eğitim programında; koruyucu ailenin tanımı yapılarak, koruyucu aile olmak için nereye başvurulur, hangi çocuklar koruyucu aile yanına yerleştirilir, koruyucu ailelik ne kadar sürer, kimler koruyucu aile olabilir gibi birçok önemli konuda bilgilendirme yapıldı.