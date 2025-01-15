Kırşehir’de açılan Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Sergisi vatandaşlardan ilgi gördü.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 14.’sü düzenlenen ’Tarım, Orman ve İnsan’ temasının işlendiği fotoğraf sergisi Cacabey Meydanında ilgiyle karşılandı. Fotoğraf sergisinin Cacabey Meydanında düzenlenen açılışına Vali Yardımcısı Alper Balcı ile birlikte İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, fotoğraf sergisi için şehirle bütünleşmiş ve sembolik özelliği olan Cacabey Meydanını uygun bulduklarını belirterek, fotoğraf sergisiyle insanların bakış açılarının değiştiğini söyleyedi.

Tarım sektöründe çalışan insanların fotoğraflarının yer aldığı sergi, Kırşehirliler tarafından ilgi görürken, fotoğraflarda; tarım, ormancılık ve insan arasındaki bağı anlatan fotoğraf kareleri fotoğrafseverlerin beğenisine sunuldu.