Atatürk Üniversitesi tarafından Türkiye’de Tarım Öğretiminin 177. yılı düzenlenen programla kutlandı.

Atatürk Üniversitesi tarafından Türkiye’de Tarım Öğretiminin 177. yılı düzenlenen programla kutlandı.

Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda düzenlenen programa; Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Atilla Keskin, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Prof. Dr. Önder Çalmaşur, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Ziraat Mühendisleri Odası Erzurum Şube Başkanı Hasan Ali Kayabaşı ile sivil toplum Kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Tarımın ilk yapılış tarihinden günümüze kadar ki gelişiminin ele alındığın programda, tarımın stratejik öneme sahip olduğu, dünya nüfusunun giderek artmasıyla birlikte kaynakların azalması ve son dönemde yaşanan pandemi sebebiyle tarımsal üretimdeki önemin her geçen gün daha da iyi anlaşıldığı vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından “İklim Değişikliği ve Tarımın Geleceği” adlı sunumla devam eden program, Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk Sanat Musikisi Kulübünün vermiş olduğu konserle devam etti.

Ziraat Fakültesi öğretim üyelerine çalışmaları ve akademik yükselmelerinden dolayı plaket takdiminin ardından program, “Siyah Beyaz Yansımalar” adlı fotoğraf sergisinin gezilmesiyle sona erdi.