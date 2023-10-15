i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarım alanında eğitim gören öğrenciler kültür mantarı üretim tesisini inceledi.

Düzce’de tarım alanında eğitim veren İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarım alanı öğrencileri ile Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elemanları tarafından Merkez Gündolaması köyünde iyi tarım uygulamaları ile kültür mantarı üretimi yapan firmaya teknik gezi düzenlendi. İşletme sahibi Şerif Ali Veli tarafından öğrencilere mantar üretiminin aşamaları hakkında bilgi verildi. Okulda üretim tekniklerini teorik olarak öğrenen öğrenciler mantar üretimini uygulamalı olarak da gördü.

Tarım ve Orman Müdürlüğü hakkında bilgi aldılar

İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri sonrasında ise Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü ziyaret ederek İl Müdürü Esra Uzun’dan çalışma faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Esra Uzun geleceğin tarımcılarına “Müdürlüğümüzün faaliyet alanı çok geniş olup tarım deyince sadece bitkisel üretim değil bunun yanında hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, kırsal kalkınma yatırımları, çiftçi eğitimleri ve gıda güvenliği gibi konuları da içine almaktadır. Gelecekte sizleri de çalışma arkadaşımız olarak görmekten büyük mutluluk duyarım” dedi.

Su verimliliği seferberliği dahilinde suyun verimli kullanılması konusunda bilgi verildikten sonra etkinlik sona erdi.