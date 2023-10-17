Adıyaman’da, tarım mükemmeliyet merkezi toplantısı yapıldı.

Adıyaman’da tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılarak markalaşmasını sağlamak amacıyla İl Özel İdaresi tarafından projelendirilerek yapımı tamamlanan tarım mükemmeliyet merkezi toplantısı Vali Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi. Adıyaman merkez Sarıharman Köyü’nde 4 bin 350 metre kare arazi üzerine inşa edilen tarım mükemmeliyet merkezi, 4 adet bin 350 metre karelik soğuk hava deposu, badem işleme tesisi ve makineleri, yaş meyve - sebze işleme tesisi ve makinelerinden oluşuyor.

Toplantıda, işletilecek olan makine ve teçhizatların alınmaya başlandığı tarım mükemmeliyet merkezinin yol haritası belirlenerek çiftçinin ürünlerini katma değeri yüksek ürünler haline getirilerek ilin kalkınmasına katkı sağlanması hususları değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Adıyaman Valisi Osman Varol, “Adıyaman için büyük önem arz eden ve önümüzdeki günlerde hizmete sunulacak olan tarım mükemmeliyet merkezine destek veren katkıda bulunan tüm kurumlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyor, merkezin ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz” diye konuştu.