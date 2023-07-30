Samsun’un Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, fındık üreticilerini kahverengi kokarca ve yeşil kokarca popülasyonunda yaşanan artış konusunda uyardı ve fındık hasat tarihlerini açıkladı.

Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çarşamba’da Mahmutlu ve Karaağaç mahallelerinde yapılan gözlem sonucu, kahverengi kokarca ve yeşil kokarca popülasyonunda hızlı artış görüldüğünü belirtti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Samsun bölgesinde fındık hasat tarihlerini, sahil kesim 19 Ağustos, orta kesim 12 Ağustos ve yüksek kesimler ise 26 Ağustos olarak açıkladı.