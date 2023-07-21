Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğünde görevli ilkyardım eğitimcileri tarafından İl Tarım Müdürlüğünde görev yapan saha ve büro personellerine yönelik teorik ve uygulamalı ilkyardım eğitimi verildi.

İl Tarım Müdürlüğü misafirhanesine ait toplantı salonunda düzenlenen eğitimde İl Sağlık Müdürlüğünde görev yapan ilkyardım eğitimcilerinden Derya Kayınova ve Zuhal Öztürk tarafından iki gün süren teorik ve uygulamalı eğitimde çalışan personellere Temel ilkyardım, olay yeri ve hasta değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, yaralanmalar, yanık-donuk, sıcak çarpması, kırık-çıkık, burkulma, hayvan ısırıkları, zehirlenmeler, taşıma teknikleri konularında geniş kapsamlı olarak eğitim verildi.

Düzenlenen eğitim sonrasında Sağlık Müdürlüğünde görevli eğitimcilerden Derya Kayınova ve Zuhal Öztürk’e İl Tarım Müdür Yardımcılarından İsmail Barutcu ve Hasan Akcaalan tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.