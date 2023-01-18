DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Acıpayam ilçesinde faaliyet gösteren Tarım Kredi Süt Ürünleri A.Ş. fabrikasında asit dolumu yapılırken meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan işçi, İzmir’e sevk edildi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Acıpayam ilçesinde faaliyet gösteren Tarım Kredi Süt Ürünleri A.Ş. fabrikasında asit dolumu yapılırken meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan işçi, İzmir’e sevk edildi.

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde faaliyet gösteren Tarım Kredi Süt Ürünleri A.Ş. fabrikasında, asit kazanına dolum yapıldığı esnada iş kazası meydana geldi. Dolum yapılan kazandan üzerine asitli kimyasal dökülen B.K. isimli işçinin vücudunda ağır yanıklar oluştu.

Ambulansla ilk önce Acıpayam Devlet Hastanesine ardından ise ardından ise Denizli Devlet Hastanesine sevk edilen B.K., yapılan ilk tedavilerinin ardından İzmir’e sevk edildi. Vücudunda yanıklar oluşan ve metan gazından zehirlendiği tespit edilen işçinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.