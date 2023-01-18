Kazada ağır yaralanan işçi, ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Burada yoğun bakıma kaldırılan işçi tedavi altına alındı. Vücudunda yanıklar oluşan ve metan gazından zehirlendiği tespit edilen işçinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Acıpayam ilçesinde faaliyet gösteren Tarım Kredi Süt Ürünleri A.Ş. fabrikasında, asit kazanına dolum yapıldığı esnada iş kazası meydana geldi. Dolum yapılan kazandan üzerine asitli kimyasal dökülen B.K. (29) isimli işçinin vücudunda ağır yanıklar oluştu.

Gaziantep’te bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep’te bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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