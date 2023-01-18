DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Acıpayam ilçesinde faaliyet gösteren Tarım Kredi Süt Ürünleri A.Ş. fabrikasında patlama meydana geldi. Asit kazanında meydana geldiği iddia edilen patlama nedeniyle çok sayıda işçi yaralandı. Yaralı işçiler, ambulanslarla Denizli ve Acıpayam’daki hastanelere sevk edildi. Vücutlarında yanık oluşan yaralı işçilerden bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazı ve aramalarda genç kadına ait bir ize ulaşılamadı

Kazı ve aramalarda genç kadına ait bir ize ulaşılamadı

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