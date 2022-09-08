Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin yöneticilerinden oluşan kurmay kadrosu, Aziziye Belediyesi’nin Jeotermal Destekli Domates Seralarına hayran kaldı. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır, beraberinde Başkanvekilleri Ahmet Ersoy ve Musa Takımcı ile birlikte Ilıca Domatesi hasadının son sürat devam ettiği termal seraları gezdi. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın seralarda ağırladığı Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri heyeti, domates üretimini yerinde görüp, incelemelerde bulundu. Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği Bölge Müdürü Bekir Parlak, Bölge Müdür Yardımcıları Özkan Yıldırım ve Mehmed Ağah Ayık’ın da eşlik ettiği heyete seraları gezdiren Başkan Muhammed Cevdet Orhan, konuklarına üretim sürecini anlatıp, yatırım hakkında bilgiler aktardı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin yöneticilerinden oluşan kurmay kadrosu, Aziziye Belediyesi’nin Jeotermal Destekli Domates Seralarına hayran kaldı. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır, beraberinde Başkanvekilleri Ahmet Ersoy ve Musa Takımcı ile birlikte Ilıca Domatesi hasadının son sürat devam ettiği termal seraları gezdi. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın seralarda ağırladığı Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri heyeti, domates üretimini yerinde görüp, incelemelerde bulundu. Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği Bölge Müdürü Bekir Parlak, Bölge Müdür Yardımcıları Özkan Yıldırım ve Mehmed Ağah Ayık’ın da eşlik ettiği heyete seraları gezdiren Başkan Muhammed Cevdet Orhan, konuklarına üretim sürecini anlatıp, yatırım hakkında bilgiler aktardı.

Model olacak bir yatırım

Bir süre önce imzalanan protokolle Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nde satışa sunulan Ilıca Domatesini dalında görme fırsatı bulan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır ve beraberindeki kurmay kadrosu, söz konusu yatırımın Erzurum’a kazandırılmış olmasının mutlulyuk verici olduğunu ifade etti. Yönetim Kurulu Başkanı Kacır, termal destekli domates seracılığı girişiminin Erzurum ve bölge için kıymetli bir atılım olduğunu kaydederek, “Bu yatırımın Erzurum’da hayata geçirilmiş olması, yine bu alanda yatırım yapacak olan ya da yapmayı düşünenler için de önemli bir model teşkil ediyor. Ben Aziziye Belediye Başkanımızı ve ekibini yürekten kutluyorum” dedi.

Başkan Orhan’dan teşekkür

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ise Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi’nin yönetim kadrosunu konuk etmekten duyduğu mutluluğu ifade etti. Başkan Orhan, “Halkımızın gıda ürünlerine çok daha ucuza ulaşabilmeleri noktasında Tarım Kredi Kooperatiflerimizin yüklendiği misyon bize göre çok kıymetli. Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda bu sürece katkı sunuyor oluşumuz ise, bizim için de iftihar vesilesi. Kurumlarımızın işbirliği sayesinde Ilıca Domatesimiz hem markalaşmış ve hem de bölgemizin ve ülkemizin dört bir yanına ulaşmış olacak. Dolayısıyla süreçte sergiledikleri yaklaşım için Tarım Kredi Kooperatifleri ailesine; nazik ziyaretleri için de, Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır ve değerli heyetine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.